النجمة العالمية ناتالي إيمانويل مفاجأة ختام "القاهرة السينمائي"

النجمة العالمية ناتالي إيمانويلمفاجأة ختام القاهرة السينمائي

الجمعة 29 نوفمبر 2019

يشهد حفل ختام فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر/تشرين الثاني ظهورا خاصا لنجمة مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) البريطانية ناتالي إيمانويل.



الحفل الذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام.

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وناتالي إيمانويل ممثلة إنجليزية، بدأت حياتها المهنية التمثيلية على خشبة المسرح في أواخر التسعينات، وتولت أدوارا في مختلف إنتاجات مسارح "وست اند" مثل المسرحية الموسيقية "الأسد الملك". كما مثلت شخصية ميساندي في مسلسل صراع العروش.

وأدت ناتالي إيمانويل شخصية "ميساندى" في مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، الذراع اليمنى لأم التنانين "دنيرس تارجارين" في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة في الملحمة الأسطورية التي كتبها السير جورج آر.آر مارتن، وبثتها قنوات "HBO".

وكانت إيمانويل زارت معالم مدينة الأقصر الأثرية، جنوبي مصر، على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41.