أحمد فهمي يتعرض لهجوم واسع بعد محمد هنيدي.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن رواد موقع التواصل الاجتماعي هجوما حادًا علي الفنان المصري أحمد فهمي، لنشره صوره له أثناء طفولته وهو يدخن سيجارة على الرغم من صغر سنة والذي بلغ وقتها ٤ سنوات.

وعلق فهمي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "ابتديت بدري بدري". وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل واسع، فقال المتابعون: "ده افتخار ولا تشجيع للأطفال"، و"ابني بيحبك ومتابعك ده منظر.. دي ممكن تعرضك للمساءلة القانونية"، و"أنا ملاحظ إنك وهنيدي أعداء وبتغير منه"، و: "ما شاء الله على القدوة.. فين أهلك من الصورة دي.. فين حقوق الطفل؟".

وجاءت صورة أحمد فهمي بعدما نشر الفنان محمد هنيدي صورة له، وهو يمسك علبة سجائر.

وكان هنيدي قد نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملًا علبة سجائر، ومتجهم الوجه.

وعلق عليها: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى في إيديي إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي".

ونالت الصورة سخرية عدد كبير من المتابعين، خاصة أن هنيدي من الممثلين البارعين في الكوميديا وهو ما جاء مخالفًا للصورة والتي بدت لطفل حزين ومتجهم الوجه.

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ومع حالة السخرية والانتقاد اللاذع للصورة، نشر هنيدي تدوينة أخرى عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "محدش يمنتج الصورة ويخليني أمسك حاجة مفيدة للأطفال".

وكان الفنان أحمد فهمي قد تزوج من الفنانة هنا الزاهد، وأقيم حفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة لارتباطهما بأعمال فنية.

وحضر الحفل مجموعة من الفنانين المقربين من العروسين أبرزهم كريم عبدالعزيز ولبلبة ومحمود عبدالمغني وعلاء مرسي وغيرهم، إضافة إلى أقاربهما وأصدقائهما من خارج الوسط الفني.

ويأتي عقد القران بعد أكثر من عام من احتفال هنا الزاهد بخطوبتها إلى أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصر الحفل على أهل العروسين وعدد قليل من أصدقائهما.

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عاشا خلال الفترة الماضية حالة من النشاط الفني، حيث حققا نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل ”الواد سيد الشحات“، والذي نال إعجاب النقاد والجمهور.