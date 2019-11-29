شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم ينتهى من تسجيل أغنية ""يا عسل" فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا عسل" من ألبوم الجديد يحمل اسم"باقة ورد"، من كلمات محمود عمر، وألحان صلاح عطية، وتوزيع الموسيقي نادر السيد، ومن المقرر أن تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب وعرضها على القنوات الفضائية.

يتعاون مجد في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن عليه مجد، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة"، وهي من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري.