شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل عائلتها.. بينك تقرر أخذ فترة راحة طوال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بينك أن تتوقف عن تقديم أي عمل فني واخذ فترة راحة، وذلك لكي تتاح لها الفرصة للتركيز على عائلتها، وجاء هذا القرار بعد أن أطلقت بينك البالغة من العمر الـ ( 40 عاما) ألبومين على التوالي، واستكمال جولة غنائية عالمية ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية ، ومن أبرزها " chartsinfrance "، حيث اهتمت بينك بأن تخصص عام 2020 بالكامل لحياتها العائلية بين أطفالها وزوجها . Advertisements يذكر أن بينك التي بدأت حياتها المهنية في 1995 ، قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها : " so what " و " what about us " و " walk me home " و " beautiful trauma " و غيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من أجل عائلتها.. بينك تقرر أخذ فترة راحة طوال عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.