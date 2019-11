شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل عائلتها.. بينك تقرر أخذ فترة راحة طوال عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بينك أن تتوقف عن تقديم أي عمل فني واخذ فترة راحة، وذلك لكي تتاح لها الفرصة للتركيز على عائلتها، وجاء هذا القرار بعد أن أطلقت بينك البالغة من العمر الـ ( 40 عاما) ألبومين على التوالي، واستكمال جولة غنائية عالمية ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية ، ومن أبرزها " chartsinfrance "، حيث اهتمت بينك بأن تخصص عام 2020 بالكامل لحياتها العائلية بين أطفالها وزوجها .

يذكر أن بينك التي بدأت حياتها المهنية في 1995 ، قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها : " so what " و " what about us " و " walk me home " و " beautiful trauma " و غيرهم.