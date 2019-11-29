ياسمين جمال تنشر صورة رفقة والدتها.. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنان ياسمين جمال، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بوالدتها، هنأتها بها بعيد ميلادها.

كتبت ياسمين: "كل سنة وأنتِ الحب والعشق والحياة، كل سنة وأنتِ معايا وفى قلبي وجوه عيوني، كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، العمر كله يا رب فى صحة وسعادة وحب عشان أنتِ (حكاية حب)، بحبك يا أمي".

باسمين جمال عندما كان عمرها 9 سنوات مارست الغناء في حفلات المدرسة، واكتشفها فيما بعد الفنان هاني شنودة، وعملت معه ونور قدري في فريق الأحلام، والتحقت بالتمثيل وقدمت العديد من الأدوار، وبدأت من بمسلسلات (أم كلثوم، أين قلبي)، وقدمت للسينما فيما بعد أفلام (بدون رقابة، كامب، عسكر في المعسكر)، وقدمت للتليفزيون مسلسلات (دلع البنات، الصيف الماضي).​