عاصي الحلاني يقضي عيد ميلاده بالمستشفى: "عملية جراحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة أعلن بها قضاء عيد ميلاده في المستشفى.

كتب الحلاني: "صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ المعدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام اتمنى ان اكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى اهلكم وفي بيوتكم".

أكد الناقد الفني جمال فياض أن المطرب عاصي الحلاني يخضع لعملية جراحية في الساعد والكتف، لإزالة دعائم معدنية زُرعت له إثر بعد إصابته في حادث عقب سقوطه من ظهر الحصان منذ حوالي شهرين.