بالبكاء.. هكذا استقبلت ابنة أحمد الفيشاوي قرار المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو أظهرها تبكي.

جاء الفيديو من لينا تعقيبًا على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.

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وقضت المحكمة بإلغاء قرار منع السفر واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره.

قالت لينا في الفيديو: "لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا، قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي".

جاء قرار المحكمة لأن الفنان احمد الفيشاوى والد لينا أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي، لتدرس في لندن، واتهم أحمد الفيشاوي طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.​