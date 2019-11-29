حصاد العام : نجوم دخلوا المستشفى في 2019

لم يكن عام 2019 جيداً على بعض النجوم العرب، حيث تعرضوا لوعكات صحية أجبرتهم على دخول المستشفى:

الفنانة الشابة هنا الزاهد رقدت داخل المستشفى، أثناء تواجدهما في شهر العسل، خارج مصر حيث تعرضت لوعكة صحية غامضة، ولم تكن حالتها الصحية جيدة بحسب ما أشار زجها أحمد فهمي.

حتى أن النجم أحمد فهمي تعرض لحالة اغماء داخل موقع تصوير مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" بعد انخفاضه بهبوط في ضغط الدم، وتم نقله بصورة عاجلة إلي المستشفى، ولكنه اصر على العودة لاستكمال التصوير، بعد تلقيه اسعافات أولية.

النجمة هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على الدخول الى المستشفى، الا انها طمأنت جمهورها بحالتها.

وخضعت المطربة المصرية أنغام للعلاج داخل إحدى المستشفيات، وسط تكتم شديد على طبيعة حالتها الصحية، حيث اكتفت بنشر صورة لذراعها مع محاليل طبية، وعلقت عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة "الحمد لله"، ورفض المقربون منها الإدلاء بأية معلومات عن أسباب الوعكة الصحية.

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كما كشفت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على إنستقرام، عن تعرضها لوعكة صحية طارئة أفقدتها القدرة على الحركة والسير وأجبرتها على الخضوع للعلاج في المستشفى، وطمأنت جمهورها على استقرار وضعها الصحي بعد تلقي علاج مكثف.

وتعرّضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لإصابة خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل المصري “خط ساخن”، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.

النجم عاصي الحلاني تعرض لحادث خطير بعد سقوطه من على حصانه، مما تسبب بكسور متفرقة بيده وذراعه وأضلعه وكذلك فقرة برقبته، بالاضافة الى فقدانه الوعي لفترة بعد الحادث.

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