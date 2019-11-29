كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 03:57 صباحاً - تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن الصداقة القوية التي تربطها بمواطنتها الدكتورة خلود متحدثة عن تطور علاقتها معها بعد ان كانت تستفزها وتكرهها.
وقالت دانة الطويرش، في حديث مع برنامج “ET بالعربي”، عن الدكتورة خلود “دايما اقول لها اكثر شخص كنت اكرهه بحياتي صار صديقي”.
وتابعت دانة الطويرش ان خلود كانت تستفزها ولم تكن تتحمل مشاهدة سنابها غير ان نظرتها اليها تغيرت تماما بعد تعرفها عليها واضافت “لما تعرفت على خلود على حقيقتها وايد حبيتها اكثر وايد شخص طيب وايد مسالمة وايد حنونة وايد عاقلة “.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دانة الطويرش عن الدكتورة خلود: “أكثر واحدة كنت اكرهها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.