شاهد.. دانة الطويرش عن الدكتورة خلود: “أكثر واحدة كنت اكرهها “

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 03:57 صباحاً - تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عن الصداقة القوية التي تربطها بمواطنتها الدكتورة خلود متحدثة عن تطور علاقتها معها بعد ان كانت تستفزها وتكرهها.

وقالت دانة الطويرش، في حديث مع برنامج “ET بالعربي”، عن الدكتورة خلود “دايما اقول لها اكثر شخص كنت اكرهه بحياتي صار صديقي”.

وتابعت دانة الطويرش ان خلود كانت تستفزها ولم تكن تتحمل مشاهدة سنابها غير ان نظرتها اليها تغيرت تماما بعد تعرفها عليها واضافت “لما تعرفت على خلود على حقيقتها وايد حبيتها اكثر وايد شخص طيب وايد مسالمة وايد حنونة وايد عاقلة “.