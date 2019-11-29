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هند صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور
الجمعة 29 نوفمبر 2019
خضعت النجمة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة كعادتها.
ونشرت هند صبري صورا من الجلسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وارتدت خلالها فستانا من اللون الأبيض نال إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.
وكانت الفنانة هند صبري قد حضرت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحرصت على المشاركة في فعاليات الدورة 41 من المهرجان والتي يسدل الستار عليها الجمعة.
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