شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

هند صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور الجمعة 29 نوفمبر 2019 خضعت النجمة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة كعادتها.

Advertisements ونشرت هند صبري صورا من الجلسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وارتدت خلالها فستانا من اللون الأبيض نال إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها. وكانت الفنانة هند صبري قد حضرت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وحرصت على المشاركة في فعاليات الدورة 41 من المهرجان والتي يسدل الستار عليها الجمعة.

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