شيماء سيف تلتقي أحمد السقا وتتغزل فيه بهذه الكلمات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة المصرية شيماء سيف بالفنان أحمد السقا، وحرصت على التقاط عدد من الصور الطريفة معه.

شيماء شاركت جمهورها بصورها مع السقا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وتغزلت فيه، واضعة وسم “العنكبوت”، حيث يبدو أنها تشارك في فيلم السقا الجديد.

الفنانة المصرية كتبت: “كنت بسمع كتير عن جدعنتك وحب الناس الزايد ليك لحد ماقابلتك وعرفت انك فعلا تستاهل الحب ده كله وزيادة كمان”.

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وأضافت: “لأنك اجدع وأجمل وأطيب خلق الله ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويكتب لك النجاح فى كل أعمالك بحبك اوى يا ابو الجدعنة #العنكبوت”.

وفيلم “العنكبوت” بطولة النجوم أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وزكي فين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف قد احتفلت في شهر أكتوبر الماضي بعيد زواجها الأول على مدير التصوير محمد كارتر.

شيماء وجهت رسالة لزوجها قالت فيها: «سنة أولى جواز كل سنة وانت حبيبى وابويا واخويا وصاحبى كل سنة وانت اكبر عوض ورزق من ربنا وربنا ميحرمنيش منك ابدا ونعيش سوا يارب العمر كله».