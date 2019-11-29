أحمد السقا يوجه رسالة لابنة عامر منيب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد السقا رسالة لمريم، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، والتي أطلقت مؤخرا اغنية بمناسبة ذكرى وفاة والدها.

السقا كتب عبر حسابه الخاص على «أنستجرام»: «الله أكبر ربنا يحفظ مبروك مريم حبيبتي ربنا يخليكي بابا فخور بيكي جدا وأغنية جميلة».

الشاعر تامر حسين قد نشر منذ أيام صورة له مع مريم، والتي سجلت اإنية لوالدها بعنوان «عامل إيه في حياتك»، وأحب الجمهور صوتها.

Advertisements

عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».

عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص.

عامر هو حفيد الفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، وعرف وسط جمهوره والوسط الفني كله بطيبته وكرمه وأخلاقه الحميدة، ورحل بعد معاناة مع السرطان في 26 نوفمبر عام 2011، وشكلت وفاته صدمة لكل محبيه.