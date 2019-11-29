السماح لابنة أحمد الفيشاوي بالسفر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتواصل لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مع جمهورها بشكل مستمر، من خلال حسابها على موقع «أنستجرام».

لينا أعلنت وهي تبكي أنها ستعود إلى بلدها مصر قريبا، وذلك بعد إلغاء قرار منعها من السفر، والذي صدر منذ 3 سنوات بسبب طلب والدها الفنان أحمد الفيشاوي بمنعها من السفر إلى لندن عند عودتها إلى القاهرة.

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ابنة الفنان المصري والتي استقرت في لندن منذ سنوات، خوفا من منعها من العودة لوالدتها حال عودتها لمصر قالت: «قرار منعي من السفر تم إلغائه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي».

يشار إلى أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.

وقد صرحت جدة لينا من والدتها أن والدها يمتنع عن دفع نفقتها منذ سنوات، وأنه طالب بعدم سفرها لإنجلترا مدعيا أنه يريد أن يربيها في مجتمع إسلامي.

بينما قالت الفنانة سمية الألفي أن لينا تعامل والدها بطريقة معيبة جدا، وأنها لا تتواصل معه، وهذا ما نفته لينا بنفسها، وأكدت أن علاقتها بجدتها سمية منقطعة تماما، وأنها لو تصالحت مع والدها فلن تعيش مع زوجته ندى الكامل.