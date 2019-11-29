شيلاء سبت تسب متابعيها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت بطريقة حادة على منتقدي بكائها المتكرر في وسائل الإعلام على أي موقف يروا أنه لا يستدعي ذلك.

الفنانة البحرينية قالت: “كلامي للبعض طبعاً اللي شادين حيلهم سب فيني.. حاولت أصير عديمة إحساس مثلكم بس ما قدرت. هذي أنا وهذي شخصيتي”.

وأضافت: “يوم تنعدم الإنسانية من البشر ويصيرون حقودين ويكرهون كل حد يدشون حتى بنوايا الشخص.. بالنهاية الإنسان الطيب يشوف الكل طيب نفسه والشرير يشوف الكل نفسه”.

وتابعت: “أنا إنسانة لما أستأنس وايد أبكي، لما أتضايق وايد أبكي، لما أشتاق لشخص أبكي، لما أشوف صورة شخص عزيز علي متوفي أبكي”.

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واستطردت: “ولما أودع أحد بالمطار أبكي، لما أتعود على ناس بشغل ويخلص الشغل أبكي، لما أي موقف يأثر فيني أبكي، حتى على الحيوانات أبكي”.

وكانت شيلاء سبت قد بكت مؤخرا خلال استضافتها وشقيقتها الفنانة أبرار سبت بإحدى حلقات برنامج “صدى الملاعب” تقديم الإعلامي مصطفى الآغا على شاشة MBC1.

أبرار كشفت خلال الحلقة أن شقيقتها شيلاء هي التي تغطي نفقات دراستها الجامعية، لافتة إلى أنها تكفلت في وقت سابق بعلاج والديها، مؤكدة أن شقيقتيها الأخريين “شيماء وشذى” لا تقصران أيضا.

كلام أبرار تسبب في تأثر شيلاء كثيرا، مما دفعها إلى البكاء، حيث قالت إنها لم تعتد أن يقوم أحد ما بمدحها، فيما أكدت أبرار أن شقيقتها قوية لكنها تعرضت في وقت سابق للكثير من الانتقادات وأنها تبكي لأنه تم أخيراً امتداحها.