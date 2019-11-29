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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير حديثة، ظهرت فيها بإطلالة شتوية شديدة الأناقة.
الفنانة المغربية تألقت في الجلسة بجاكت كاروهات جمع بين اللونين الأصفر والأزرق، مع تنورة قصيرة باللونين الأصفر والزيتي.
دنيا وضعت على رأسها قبعة باللون الزيتي، وانتعلت حذاء برقبة طويلة بنفس لون القبعة، ونسقت معه حقيبة كبيرة باللون الزيتي أيضا.
الفنانة المغربية أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وتركت شعرها الأسود منسدلا على ظهرها.
دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد حازت الصور على إعجابهم بشدة، وتغزلوا في أناقتها.
وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أقامت مؤخرا حفلا كبيرا لإطلاق أغنيتها الجديدة “ندمانة”، في أحد الأماكن االكبرى.
الحفل شهد حضور زوج دنيا بطمة، المنتج محمد الترك، ووالدتها وأخواتها، كما حضر عدد كبير من أصدقائها، بالإضافة لحضور كثيف من جمهورها، الذين حرصوا على التقاط الكثير من الصور التذكارية معها.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تتألق بأناقة لافتة في جلسة تصوير شتوية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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