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صبا مبارك بإطلالات مثيرة على صفحات مجلة فوج.. صور الجمعة 29 نوفمبر 2019 تألقت النجمة الأردنية صبا مبارك فى جلسة تصوير خاصة بمجلة فوج بنسختها العربية بإطلالات فاخرة وأنيقة نشرتها المجلة عبر حسابها على انستجرام.

Advertisements عقدت جلسة التصوير بأحد فنادق عمان الفاخرة حيث أطلت النجمة على شوارع العاصمة الأردنية بإطلالات فاخرة من علامات دولتشى آند جابانا وجورج حبيقة وألبرتا فيريتي. وغلب اللون الذهبي على إطلالات النجمة الأردنية إلى جانب فستان مشرق ومتعدد الألوان، وكلها إطلالات مثالية جدًا للحفلات والسهرات فيما فضلت أن يكون مكياجها بسيطًا بألوان هادئة.

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