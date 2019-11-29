شكرا لقرائتكم خبر عن منع مايلى سايروس من الغناء بعد إجراء جراحة بالأحبال الصوتية "شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة العالمية مايلي سايروس مؤخرا عملية جراحية على حبالها الصوتية، والآن زعم أحد المواقع والصحف أنها لن تغني مجددا، إلا ان موقع " جوسيب كوب " المختص في التحق من الشائعات الخاصة بالنجوم اشار أن كل ما يتردد ما هو إلا قصة وهمية ومختلقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، خضعت سايروس لعملية جراحية على حبالها الصوتية ، و ليس من المفاجئ أن تكون بعض الصحف قد انتهزت الفرصة لتكتب قصة طويلة خالية تماما من الحقائق ، فقد بدأت الشائعة بنشر موقع The National Enquirer تقرير عنوانه صادم وهو " مايلي قد لا تغني أبدا مرة أخرى" ، يلقي باللوم على مايلي التي خضعت للجراحة بسبب "تناول الخمور والتدخين" ، على الرغم من عدم الإعلان عن أي سبب رسمي للجراحة من قبل أي مواقع شهيرة ، و مال اثار المزيد من الجدل أيضا بأن حالة مايلي هي "حالة مروعة" .

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