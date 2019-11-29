شكرا لقرائتكم خبر عن ديك رومى يعترض"الجنى" ويل سميث ويفشل فى طرده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف طريف، اعترض ديك رومى سيارة الممثل الهوليودى ويل سميث، مما أجبره على إيقافها، حيث لم يفلح جنى مصباح علاء الدين فى صرف الديك.

النجم الهولويودى ويل سميث، شارك متابعيه "فيديو" للديك الرومى خلال اعتراضه طريقة، وعلق قائلاً:"لماذا لم يعبر الديك الرومى الطريق.. ولماذا فعل ذلك".

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