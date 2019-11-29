شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور سمسم شهاب فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب سمسم شهاب، فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" فى أول ليلة عرض لها اليوم الخميس على مسرح رومانس بوسط البلد.

يجسد سمسم دور الشاب ابن البلد المكافح الذى يعانى ويلات الحياة حيث يلتقى المهندس عبد الموجود وتبدأ الأحداث التى تعالج مشاكل السوشيال ميديا وتأثيرها السلبى على حياتنا.

المسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح .

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تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.

يذكر أن سمسم شهاب شارك من قبل فى "أوبريت فرحانة" بالاشتراك مع فرقة رضا الاستعراضية والاوركسترا الخاص بالفرقة وكان يشاركه البطولة أحمد سلامة وشاهيناز وماهر سليم وعرضت المسرحية على مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية من إخراج حسام الدين صلاح .