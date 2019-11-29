ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد والدها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بوالدها، يحتفلان بعيد ميلاده.

احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، أمس، وهو من مواليد 28 نوفمبر 1970.

يذكر أن الحلاني أحيا مؤخرًا حفلين في القاهرة والإسكندرية، بعد أن تعافى من إصابته، إثر سقوطه من أعلى حصانه.​