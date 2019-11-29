محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بوالدها، يحتفلان بعيد ميلاده.
احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، أمس، وهو من مواليد 28 نوفمبر 1970.
يذكر أن الحلاني أحيا مؤخرًا حفلين في القاهرة والإسكندرية، بعد أن تعافى من إصابته، إثر سقوطه من أعلى حصانه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلاد والدها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.