ولاء الشريف تعود للخمسينات وراغب علامة بصحبة نجله.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وعلقت عليها: "العودة للخمسينات".

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يسير على شاطئ البحر.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بصحبة الفنانة يسرا، والفنانة هند صبري.

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سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له تجمعه بابنتيه "مريم" و"فاطمة".

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بنجله الأكبر "خالد".

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة والدتها، وهن ترتديان نفس "السالوبيت".

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

باسم ياخور

نشر الفنان السوري باسم ياخور، عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته داخل سيارته، وهما يرتديان ملابس بنفس اللون.