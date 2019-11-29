على طريقة هنيدي.. أحمد فهمي ينشر صورته مع السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له وهو طفل صغير يشرب السجائر. وكتب الفنان أحمد فهمي: "بدأت بدري قوي". Advertisements وعلق الفنان شيكو على الصورة: "وشطبت بدري يا عالمي". وقال متابعي فهمي إن الصورة تشبه صورة هنيدي التي نشرها اليوم بعلبة سجائر. وسخر الفنان محمد هنيدي، على صورته في مرحلة الطفولة، بعدما نشر صورة له وهو يحمل "علبة سجائر"، وعلق عليها بطريقة طريفة.وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام، وتويتر: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي إنها، تدمر الصحة وتسبب قصر القامة، كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي".

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