أثارت الفنانة السورية أصالة موجة من الجدل بسبب فيديو قديم نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وتم تسجيل المقطع أثناء حلقة من برنامج “تاراتاتا”. ولفتت الأنظار باختيارها تصريحاً لها قالت فيه: “مرات ما بيبين اللي بيفهم إلا لما بقعد مع اللي ما بيفهم”.
وأضافت: “اللي ما بيفهم مهم متل اللي بيفهم لأنو بيبين فهم اللي بيفهم” قبل أن تضحك ساخرة. وتعليقاً كتبت: “فهمتوا شي؟”
وأطلقت بهذا موجة من الجدل حيث اعتبر بعض المتابعين أنها ترد بهذه الطريقة على الفنانة الإماراتية أحلام التي أعلنت في لقاء أجراه معها برنامج Trending أنها لا تريد المصالحة مع أصالة وأن الأخيرة انتهت بالنسبة إليها.
وجاء هذا أيضاً بعدما أعلنت الفنانة نوال الكويتية أنها لا تعتزم التدخل في هذا الخلاف والقيام بدور الوسيط بين الفنانتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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