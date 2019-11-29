الرياض تستضيف مهرجان MDL Beast الموسيقي



أعلنت MDL Beast اليوم عن استضافتها النسخة الافتتاحية من مهرجان MDL Beast، وهو أكبر مهرجان موسيقي وثقافي في المنطقة بمدينة الرياض في الفترة من 1 إلى 21 ديسمبر 2019.

يشهد مهرجان MDL Beast تشكيلة موسيقية رائدة عالميًا بمشاركة 18 من ألمع نجوم الموسيقى في العالم و28 عرض عالمي راقص و24 من المشاركين المحليين والإقليميين الذين يشاركون بعروضهم بما في ذلك نجوم الموسيقى الإلكترونية الراقصة وتشغيل اسطوانات الأغاني، فضلاً عن باقة من أهم فناني المملكة العربية السعودية بمن فيهم أول فنانة في المملكة تتخصص في الموسيقى الإلكترونية الراقصة وتشغيل اسطوانات الأغاني وهي كوزميكات وثنائي الدي جي السعودي دش داش.

ويعرض المهرجان تجربة موسيقية متعددة المراحل والأذواق حيث يقدم المواهب المحلية والدولية التي تمثل كافة أطياف المجتمع الثقافي ضمن عدة مناطق. ويمثل المهرجان فعالية تمس المشاعر إذ يتمكن مرتادوها من الاستمتاع بأفضل الأعمال

الفنية إبداعًا وعمقًا في إطار فنون من الطراز العالمي وفعاليات ثقافية وأطعمة يتمتع بمذاقها الحضور، وكل ذلك في موقع واحد.وقد صرح أحمد العماري، مشغل الاسطوانات السعودي وأحد أعضاء فريق المهرجان، قائلاً: “إن MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان. فهو منصة تضم عدة أهداف تشمل فعاليات موسمية محلية وعالمية وقنوات إلكترونية وإذاعية واستوديوهات للتسجيل ومؤسسة غير هادفة للربح تشجع على تعلُّم الموسيقى وعلى العلاج بالموسيقى، وذلك بفضل القوة التي يستمدها من الإبداع والتقنية التي تكتنف الترفيه الحي. ونحن على يقين من أن MDL Beast لن يكون كأي شيء شهدته المملكة من قبل ولا نطيق صبرًا على حضور هذه الفعالية الموسيقية المحورية والثورية.كما قال مشغل الاسطوانات الأمريكي ستيف ألوك الذي يصعد المسرح لأول مرة بجانب مواهب سعودية: “سوف أقوم هذا الصيف بأداء عروضي للمرة الأولى في المملكة وهي أكثر تجربة رائعة لن نساها ما حييت. ولذلك، عندما تلقيت عرضًا للعزف خلال مهرجان MDL Beast المُقام على مدى ثلاثة أيام، شعرت بالحماس الشديد للمشاركة وكي تسنح لي الفرصة لأعاود زيارة المنطقة. وسوف تكون فعالية رائعة إذ تشهد عددًا هائلاً من العروض ويشارك فيها الكثير من الأسماء المعروفة… سوف يكون الأمر مذهلاً بحق.كما علقت مشغلة الاسطوانات السعودية كوزميكات على مشاركتها في المهرجان بقولها: "أشعر ببالغ الفخر لأننا نستضيف هذا المهرجان في المملكة، فهو انعكاس هائل لمقدرة الجمهور السعودي على الاستمتاع بالموسيقى المحلية والعالمية التي يفضلها في قلب مدينة الرياض. كما أشعر بالحماس بصفتي واحدة من أولى فناني الموسيقى الإلكترونية الراقصة وتشغيل اسطوانات الأغاني إذ يرفرف في يدي علم المجال وأمثل النساء خلال هذه الفعالية المشهودة. ولا أستطيع الانتظار حتى أقف على المسرح مع بعض المواهب العالمية المشهود لها بالروعة كي أعزف أمام حشود الجماهير التي ترتاد مهرجان MDL Beast. وسيصبح المهرجان فعالية العمر بالنسبة لي.