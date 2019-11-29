الاثنين.. بغدادى بيج باند وفابريكا في الأوبرا لأول مرة

يحيي عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، وفرقته الموسيقية "بغدادي بيج باند" لأول مرة أمسية فنية بمشاركة فرقة "فابريكا"، وذلك في الثامنة مساء الاثنين المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية وأجمل أغاني الكريسماس؛ من بينها: "أجمل وقت في السنة، كريسماس البيج باند، كرنفال لوس ريوس، مزاج جيد، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بي إلى

القمر، سانتا بيبي، سانتا كلوز، وجنجل بيلز وسواى".

جدير بالذكر، أن الفنان مجدي بغدادي، تخرج في كونسرفتوار القاهرة عام 1982، وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفني بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الآلة بكونسرفتوار القاهرة.

وشغل بغدادي منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا

القاهرة السيمفوني ما بين عامي 1983 – 1997، وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامي 1997 – 2003، وأسس فرقته بغدادي باند عام 1996.

وتعد أول فريق مصري تخصص في تقديم الموسيقى الغربية في فترة من العشرينيات وحتى أربعينيات القرن الماضي، وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين على مختلف الآلات الموسيقية شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد، ويشغل حاليا منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.