انتهاء مونتاج مسلسل "شبر ميه" خلال أيام

قرر المخرج طارق رفعت تكثيف عمليات مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد شبر ميه الذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية.

وقال رفعت إنه انتهى أول أمس من تصوير آخر مشاهد المسلسل، مضيفا أنه سيكثف ساعات المونتاج خلال الأيام المقبلة للانتهاء من تسليم الحلقات الأخيرة فى أقرب وقت ممكن، خصوصا أن العمل يعرض منذ فترة على إحدى

القنوات الفضائية.كان فريق عمل شبر ميه قد انتهى من التصوير، الثلاثاء الماضى، بعد أربعة أشهر من انطلاق عمليات المعاينة والتصوير، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة رجال، لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، على رأسهم أحمد السعدنى بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يستطع تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.شبر ميه ينتمى لنوعية المسلسلات الطويلة 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى ونجلاء بدر ومراد مكرم وندى موسى، ومحمد على رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، ورجاء الجداوى، وإنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.