أوسكاريزما تقدم حفلًا موسيقيًّا جديدًا بالساقية

حفل موسيقى جديد ومعاصر قدمه فريق "أوسكاريزما" على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى مساء الخميس 28 من نوفمبر، تقدم "أوسكاريزما" موسيقى مميزة باستخدام الآلات الموسيقية الإيقاعية والنحاسية المختلفة مع كلمات تنشر البهجة والمتعة بين الجمهور.

مجموعة من الأغنيات المتنوعة والمقاطع الموسيقية قدمها الفريق المكون من مجموعة من الفنانين المستقلين، ومنها "كايرو، روميو، رسايل، علمونى"، بالإضافة إلى بعض المقاطع الموسيقية لأغنيات مشهورة مثل "ديسباسيتو، عبد السلام" وغيرها.

أوسكاريزما تعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ساحة الأندرجراوند المتبنية لطابع تقديم "مزيكا فى الشارع"، باعتيادها العزف على طريقة "فرقة حسب الله" الإيقاعية وسط الناس فى الشوارع والميادين، متخذة "تيمة" مزيكا الآلات النحاسية مثل الساكسفون والترومبيت مع إيقاع الطبلة والبركشن فى وصلة موسيقية استعراضية.