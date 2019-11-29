الأحد.. الشاروني يقدم روائع موسيقار الأجيال في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية فنية للموسيقار عماد الشاروني تحت عنوان "عاشق الروح"، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويقدم عماد الشاروني، خلال الحفل، باقة من أهم وأشهر مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب برؤية متطورة عصرية وتوزيعات جديدة بمصاحبة الأوركسترا

الخاص به الذى يجمع الآلات الشرقية والغربية، ويضم مجموعة من أمهر العازفين.

ويعتبر الموسيقار عماد الشاروني أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقي خلال فترة تسعينات القرن الماضي، وتعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا خلال هذه الفترة

وباتوا علامات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، من بينهم كل من الفنانين محمد منير، مدحت صالح، محمد الحلو، علي الحجار، علاء عبد الخالق، محمد فؤاد، سميرة سعيد ورجاء بلمليح.

وهاجر الشاروني من مصر إلى أستراليا وأمضى بها أكثر من 20 عاما حقق خلالها انتشارا واسعا، وبعد عودته إلى القاهرة قدم سلسلة حفلات بدار الأوبرا المصرية حققت نجاحا كبيرا.