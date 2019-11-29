رواد تويتر تثني على آل باتشينو في فيلم The Irishman

أثنى رواد موقع "تويتر" على فيلم الأيرلندي أو "The Irishman"، الذي يذاع الآن على منصة "نيتفيلكس" الأمريكية بطولة روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

قالت جين ولز، مراسلة سي إن بي سي، "استمتعت بالفيلم باتشينو ذكرنا ستيفين فان زاندت وألبرتو دي نيرو وبيشي كانوا جيدين بشكل خاص".

أما تشو هوداري كوكر، فقد أثنى على معالجة الفيلم لتوظيف أحد المواطنين أصحاب البشرة السمراء في ذلك الوقت.

أما حساب "ذا نايس كاست" فكتب "أحب الرسائل المؤثرة التي ينقلها فيلم الإيرلندي لكن لماذا التهافت وراء أفلام الجريمة المنظمة".

وقال أحد رواد تويتر مثنيًا على

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الفيلم "لقد انتهت للتو من مشاهدة الفيلم وكان عرضًا رائعًا في الأساس".

ريان كام علق قائلًا "أعلم أن الفيلم مليء بالممثلين الرائعين لكني سعيد لرؤية بيشي مرة أخرى".

سارة حجي، كاتبة كندية "أحببت فيلم الإيرلندي جدًا لكن مارتن سكورسيزي يحتاجك للدفاع عنه ضد المهووسين على تويتر؟ من يهتم بالرجل".

كما قال مغرد آخر "الفيلم عظيم خاصة باتشينو الذي أداء الجميل خطف جزءًا كبيرًا من العرض".

ويعد من أفلام السيرة الذاتية الأمريكي من إخراج مارتن سكورسيزي

نبذة عن الفيلم

وكتبه ستيفن زايليان، استنادا إلى الكتاب "أنت تطلي المنازل" من قبل تشارلز براندت.

الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو في دور شخصية فرانك شيران، زعيم النقابات العمالية قاتل مأجور من قبل عائلة بفلينو، و آل باتشينو في دور جيمي هوفا و جو بيسكي، آنا باكين، بوبي كانفالي، هارفي كيتل، وراي رومانو أيضًا. الفيلم هو التعاون التاسع بين دي نيرو وسكورسيزي، والتعاون الرابع بين دي نيرو وآل باتشينو (بعد العراب الجزء الثاني، الحرارة والقتل المبرّر) وأول فيلم لباتشينو من إخراج سكورسيزي. الفيلم من المتوقع أن يصدر عبر شبكة نيتفليكس في 27 نوفمبر 2019.

ويذكر أن الفيلم قد تم عرضه مجانًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 المنعقد بدار الأوبرا المصرية.