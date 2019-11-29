كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 12:55 صباحاً - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مع قطتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت نسرين طافش على الصور التي كانت تحمل فيها قطتها بالقول: “‏تتجسد عظمة الحيوانات والنباتات في أنهم لا يدركون هذه العظمة بذاتها. كما قد جلب الإدراك للإنسان مزايا مفيدة، فقد تسبب له أيضاً بأضرار جسيمة مثل الغرور والإحتقار وعقدة الشعور بالذنب والشعور بالنقص ..”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بجلسة تصوير مع قطتها: “هكذا تحقق الحيوانات ارادة الطبيعة المثالية”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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