بسمة وهبة تصدم جمهورها بإطلالة غريبة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة غريبة.
الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بالكثير من الوشوم على وجهها.
بسمة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “في بعض الأحيان علينا إخراج أنفسنا من الصندوق لنشعر بتحسن”.
جمهور الإعلامية المصرية تسائلوا عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، وعما إذا كانت قد رسمت وشوما على وجهها بالفعل، أم أن الصورة خضعت لتعديلات الفوتوشوب.
ومن ناحية أخرى، حجزت محكمة جنح الدقي، محاكمة الإعلامية المصرية بسمة وهبة، والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، للحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري؛ للحكم.
وكان المحامي أحمد بدوي، رفع دعوى قضائية رقم 18799 لسنة 2019 جنح الدقي، وكيلًا عن المخرج خالد يوسف، يختصم فيها قناة “القاهرة والناس” وبرنامج “شيخ الحارة” ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة وفاء عامر، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.
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