ساندي على طبيعتها في جلسة تصوير داخل المطبخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت المطربة المصرية ساندي لجلسة تصوير جديدة داخل منزلها، حازت على إعجاب عدد كبير من محبيها.

ساندي شاركت جمهورها في صور من الجلسة، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها داخل المطبخ، حيث ارتدت ملابس بسيطة، وكانت أدوات المطبخ محيطة بها.

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ابتسامة ساندي كانت هي الأبرز بين الصور، بينما وضعت ماكياج ناعم غير متكلف، واختارت تسريحة شعر بسيطة، وعلقت الفنانة وكتبت: «السعادة الحقيقية هي اللحظة التي تدرك فيها أن ما يزعجك قد انتهى».

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد باللوك الذي ظهرت به، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات متابعيها التي تغزلت فيها.

كانت ساندي، قد أطلت مؤخرًا في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، بإطلالة مختلفة حيث قررت ارتداء بذلة ‏رجالي، وقالت عن هذه الإطلالة في تصريحات لبرنامج “عرب وود”: “كنت أريد الظهور بشكل مختلف، ‏فضلا عن أنهن استحوذن على كل الفساتين فقررت ارتداء البذلة”. ‏