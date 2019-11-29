رد طريف لدرة حول شعور الفنانات بالبرد بالفساتين المكشوفة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة التونسية درة بتعليق طريف على معجبة وجهت سؤالا لها حول كيفية عدم شعور الفنانات بالبرد بالفساتين المكشوفة في المهرجانات الفنية، على الرغم من برودة الطقس.
المعجبة قالت: “بعيداً عن فساتينك التحفة و جمالك أللى مفيش زيه.. إحنا قاعدين بالبجامات و لكاليك و هوت شوكلت آنتو مش سقعانين ؟؟”.
الفنانة التونسية ردت بطرافة على سؤال المعجبة، بقولها: “احنا كمان بنقعد كده في البيت.. بس بالفساتين مش بنحس بالبرد”.
وكانت الفنانة التونسية درة قد شاركت جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، تألقت فيها بفستان شديد الأناقة، من تصميم مهند كوجاك.
الفنانة التونسية فاجأت جمهورها بكشفها أن هذا الفستان مصنوع من زجاجات المياه البلاستيك التي تم شربها أثناء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
درة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأشياء اللي بنتخلص منها بيكون ليها حياة تانية بعد استخدامنا ليها، Aquafina و[email protected] و[email protected] خلقت حياه جديدة للقوارير (الأزايز ) البلاستيكية إلي إتجمعت من مهرجان الجونة السينمائي عن طريق الفستان دة إلي مصنوع من بلاستيك ازايز المياه. و سعيدة بأني جزء من المبادرة دي كسفيرة للمياة”.
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