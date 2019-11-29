رزان مغربي بإطلالة شفافة في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من مشاركتها في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.
رزان مغربي، ظهرت بإطلالة جريئة خلال تواجدها على السجادة الحمراء حيث ارتدت بلوزة من الشيفون تكشف عن جميع ملامح جسدها وملابسها الداخلية، كما ارتدت عليها بنطال باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.
الفنانة المغربية حرصت على التقاط صور تذكارية برفقة عدد كبير من النجوم ومنهم الفنان الأردني إياد نصار، والفنان عمرو يوسف، والمطرب محمود العسيلي، وإيمان العاصي، ورانيا يوسف، وإنجي المقدم، وليلى علوي، ولبلبة، وباسم سمرة، وإلهام شاهين.
من ناحية أخرى، كان أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل بعنوان «خراب بيوت» الذي شاركت فيه أمام نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر بسيوني، كما عُرض لها مؤخرًا فيلم «خط الموت»، وهو من تأليف وإخراج محمد عادل، ويشارك في بطولته، علا غانم، أحمد صلاح حسني، إنجي خطاب، عبدالإمام عبدالله، عبدالله مشرف، وغيرهم.
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