- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل إلى تركيا في أجازة عائلية للمتعة والاستجمام، رافقت فيها شقيقتيها «ساندي وكريستيل».
داليدا شاركت متابعيها أجواء أجازتها بلقطات مميزة من جلسة تصوير مختلفة شاركت فيها شقيقتيها، حيث ارتدت الثلاث شقيقات الملابس التركية التراثية، والتي اعادت الأذهان لأجواء مسلسل «حريم السلطان»، وكتبت داليدا معلقة عليها: «إذا صرلك فرصة انو تكون سلطان او تكوني سلطانة ليوم واحد, شو اول تدابير كنتو بتاخدوها؟؟».
الفنانة اللبنانية كانت حريصة على زيارة مطعم «المدينة» الشهير بإسطنبول لصاحبه الشيف بوراك، وهو واحد من أبرز الوجوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان لافتاً الحفاوة البالغة التي لاقتها الفنانة من العاملين بالمطعم، حيث نشرت مقطع فيديو، ظهرت ترقص فيه معهم بشكل عكس مدى سعادتها بحفاوة استقبالهم لها.
من ناحية أخرى، تنتظر داليدا خليل عرض أحدث مسلسلاتها «سر» من تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، وتشارك دالديا في بطولته أمام بسام كوسا ودانة مارديني ورواد عليو، باسم مغنية وفادي ابراهيم وكارول صقر وجوي خوري وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل تدخل عالم «حريم السلطان» مع شقيقتيها وتشعل مطعم الشيف بوراك رقصاُ.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.