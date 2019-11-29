سلاف فواخرجي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الذكرى الثالثة لرحيل شقيقتها، ونشرت صورة تجمعها معها برفقة أفراد عائلتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سلاف فواخرجي،علقت على الصورة قائلة: ” ومرت السنة التالتة على ذكرى رحيلك يا اختي ... سريعة الايام كانها مبارح صارت من شدة قسوتها، وبطيئة وطويلة وتقيلة لما منحسب شوقنا لحبايبنا وحاجتنا الهن لحبهن ودعمهن ولضحتكهن... نهى لروحك الرحمة والسلام والطمأنينة اشتقتلك”.

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يذكر أن نهى، هي الأخت غير الشقيقة لسلاف من والدتها ابتسام أديب، التي تزوجت من يوسف معلا، وتوفيت في 27 نوفمبر 2016عن 48 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

من ناحية أخرى، كان أخر أعمال سلاف فواخرجي، مسلسل «خط ساخن»، وهو العمل الذي عادت به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وشارك في بطولته حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

يُذكر أن سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.