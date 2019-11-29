نصيحة محمود المليجي التي غيرت مستقبل خالد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري خالد زكي، إنه لم يندم على أي عمل فني قدمه طوال مشواره الفني إلى الآن، وذلك بسبب خطة وضعها لنفسه منذ بدايته.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه تلقى نصيحة من الفنن الراحل محمود المليجي، قال له فيها: “أنا متوسم فيك خير فياريت حتى لو هيأثر عليك ماديًا خلي رصيدك باستمرار جيد عند الناس”، مؤكدًا أنها هي نفس النصيحة التي تلقاها من الفنان محمود مرسي أستاذة.

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وتابع، أن أول عمل قدمه كان مسلسل “الضباب”، وبعده بسبع سنوات مسلسل “الشهد والدموع”، وكان بينهما العديد من الأدوار الرومانسية والطيبة والتي حصر فيها لبعض الوقت، ولكن من عام 83 غير الخط وبدأ في تقديم أدوار مركبة وفيها شر ومع تطور السن وجد أدوار أحسن ولها ثقل مؤكدًا أن الإنسان يتعلم إلى أخر يوم في عمره.

كما كشف خلال اللقاء الدور الذي ندم على عدم المشاركة فيه وهو الذي أداه الفنان فاروق الفيشاوي، في مسلسل “بابا عبده”، والذي طلب منه المخرج محمد فاضل، تأديته مرتين للعمل ولكنه اعتذر بسبب عقوق الوالدين.

وأضاف، أن الدور لم يكن مكتملًا ووقتها كان في بدايته، وفكر أنه لو طلب قراءة الدور كاملًا فإن ذلك سيغضب المخرج محمد فاضل بسبب كونه مازال في بدايته، موضحًا أن سبب رفضه هو قلة الخبرة وقتها.