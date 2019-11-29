بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقي جنوب الجيزة الكلية، شهادة وفاة ووراثة بناءً على الطلب المقدم من رامي عزالدين عبدالله، لرغبته في الحصول على شهادة وفاة ووراثة لشقيقه من الأم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المتوفي بتاريخ 6 نوفمبر 2019.

وأفادت الدائرة 23 المنعقدة يوم 20 نوفمبر الجاري، في شهادة من رئيس المحكمة بأن ثروة المرحوم هيثم أحمد زكي تنحصر في شقيقه من الأم “رامي عزالدين” ويستحق سدس تركته فرضًا والباقي تعصيبًا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة.

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كان الفنان هيثم أحمد زكي قد توفي عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن اقتحمت الشرطة منزله بناء على بلاغ مقدم من خطيبته عن تغيبه.

ودفن الفنان الشاب إلى جوار قبر والده الفنان الراحل أحمد زكي، على طريق الواحات، وشهدت جنازته حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما شهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم وكان بحضور شقيقه من الأم رامي عز الدين بركات، وتلقى العديد من النجوم الشباب العزاء فيه ومنهم محمد عادل إمام، وعمرو مصطفى متولي.