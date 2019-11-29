تكلفة إطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة رانيا يوسف، في العرض الخاص للفيلم البرازيلي “الرجل الودود”، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41.

وأطلت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء بفستان قصير، من دار الأزياء العالمية Balmain، يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، و نسقت معه حقيبة متوسطة الحجم و حذاء ذا كعب عالي باللون الأحمر.

بلغ سعر فستان رانيا يوسف، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 1255 يورو قبل الخصم بينما كانت تكلفته بعد الخصم 878 يورو، أي ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

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رانيا يوسف، زينت إطلالتها بمجوهرات من Sarana Diamond Jewelry، ووضع لها خبير التجميل كريم حنفي، مكياجًا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف رامي.

فيلم “الرجل الودود”، شارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه حول نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي.