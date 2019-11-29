بعد اعتزال سنوات سمية الألفي تقرر العودة للتمثيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن قرار عودة الفنانة المصرية سمية الألفي، للتمثيل بعد اعتزال سنوات طويلة.

عمرو الليثي، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أبلغتني الآن الفنانة الكبيرة سمية الألفي أن حلقتها معي أعطتها دفعة قوية للأمام، وقالت لي إنني استجبت لطلبك بأن أعود للتمثيل مرة أخرى”.

وأضاف: “قررت سمية الألفي إنهاء عزلتها والعودة للوقوف أمام الكاميرات وأنها ستعلن ذلك بنفسها في أول حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس، وأنا بهنيها على هذا القرار”.

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وكانت الفنانة سمية الألفي، قد حلت مؤخرًا ضيفة على برنامج “واحد من الناس”، تحدثت خلالها عن علاقتها الشخصية بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي قالت عنه: “كان بيضحك عليا ويقولي بنحط ورق شفاف أو فتلة ساعة البوس في الأفلام”، موضحة أنه كان يغار عليها مرددة: “مرة اتخانقت بسبب غيرته عليا، مش لازم أقولك إني بغير عليك”.

وأضافت: “مغامراته النسائية كانت كثيرة، وتحملت خيانته لي؛ لأني لا أعتبر الخيانة الجسدية خيانة، ولكن الأمر بالنسبة لي يتوقف على تأكدي من خيانته لمشاعري”.

واستطردت: “أنا وفاروق الفيشاوي عمرنا ما افترقنا، سواء متزوجين أو مطلقين، إحنا أصدقاء جدًّا والطلاق أوقع ورقة واحدة من الشجرة؛ ولكن باقي ورق شجرة حياتنا كان موجود.. إحنا كنا عيلة بعض”.