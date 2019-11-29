خالد النبوي في زيارة لأسرة الرئيس السادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استضافت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفنان المصري خالد النبوي.

النبوي نشر مجموعة صور له من الزيارة، والتي جمعته بالسيدة جيهان السادات وأسرة الرئيس الراحل، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: “شكرا السيدة الفاضلة جيهان السادات على حفاوة الاستقبال.. شكرا أسرة الرئيس الراحل على رقي الحوار معكم”، إلا أنه لم يكشف سبب هذه الزيارة.

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يذكر أن الفنان المصري خالد النبوي يعرض له حاليا مسلسل “ممالك النار”، ويشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم العرب من بينهم كندة حنا، ورشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي، وتدور أحداثه حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.

وعلى جانب أخر، انتهى النجم المصري حالد النبوي يوم الأربعاء 7 أغسطس، من تصوير فيلم “يوم مصري”، والعمل من بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله.