عمرو يوسف يستجم مع كندة علوش في أسوان.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافر الفنان المصري عمرو يوسف برفقة زوجته الفنانة السورية كندة علوش إلى أسوان.
كندة شاركت محبيها عبر حسابها الخاص على موقع «أنستجرام»، في صورة لها مع زوجها في أسوان، وكتبت معلقة: «مع حبيبي في أسوان الجميلة مكان آمن ومسالم وجميل شكرا لهذه الرحلة الجميلة».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، والذي تمنى لهما السعادة الزوجية، كما علقت الفنانة منى زكي، وقالت: «صورة جميلة».
كندة تلقت سؤال من قبل أحد متابعيها عن القبعة التي ترتديها، واعترفت أنها أخذتها من زوجها عمرو يوسف.
كندة علوش تزوجت من عمرو يوسف في يناير عام 2017، وذلك بعد قصة حب كبيرة بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة كانت متزوجة من قبل، ولم تقل أي شيء عن علاقتها بعمرو.
حفل الزفاف أقيم في اسوان، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم تامر حسني، محمد حماقي، خالد سليم، شيرين رضا، منى زكي، أحمد حلمي، يسرا، ليلى علوي، شيرين عبدالوهاب، وغيرهم من نجوم الفن.
كندة وعمرو رزقا مؤخرا بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت كندة أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.
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