إعلامية كويتية تهاجم إليسا: ربنا شفاها من السرطان علشان ترجع ترقص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، خلال رقصها في حفلها الأخير بالمكسيك.

الإعلامية الكويتية انتقدت رقص إليسا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “ما شاء الله إليسا رب العالمين شافاها من السرطان عشان ترجع ترقص وتهز كفو... استمري هزي”، وهو ما عرض الإعلامية لموجة هجوم من جمهور إليسا.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد انتقدت مؤخرا إطلالة الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بقولها: “إلهام شاهين.. ماتبين تحترمين جسمك المربرب احترمي عمرك ٥٧ سنه ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصوره تثير الشفقه.. بليز لا تستمري.. احتشمي ياولية”.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا تقوم حالياً بجولة فنية، أحيت خلالها عدة حفلات غنائية بكندا والمكسيك، كما استغلت فرصة تواجدها في كندا لقضاء عطلة عائلية مع شقيقتها نورما، وشقيقها كميل.

وكانت إليسا، قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.

وكشفت إليسا، أنها كانت تخضع للعلاج الإشعاعي ومع ذلك كانت تصور حلقات برنامج The Voice، ولهذا السبب كانت ترتدي ملابس مغلقة حتى لا يظهر أثر الحروق التي في جسدها من العلاج.