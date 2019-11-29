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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تشارك المطربة الشعبية بوسي، في بطولة مسلسل “الديفا”، مع الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والذي يعرض للمرة الاولى بشكل حصري على شبكة شاهد نت.
بوسي، كشفت تفاصيل شخصيتها في المسلسل خلال تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية MBC 4، قائلة، إنها تؤدي شخصية شريرة جدًا ولكن على الرغم من ذلك فإنها تمتلك روح الكوميديا.
وأكدت أن شخصيتها في المسلسل بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقة ولا تمت لها بصلة، موضحة أنها ستؤدي خلال العمل أغنية خاصة به ومن المقرر أن تطرحها في فيديو كليب، وستكون جديدة تمامًا عليها.
مسلسل “الديفا” يتناول حياة المشاهير، كما يتناول أهم كواليس برامج المسابقات والخلافات التي تحدث بين اللجنة في الكواليس، وهو من بطولة سيرين عبدالنور، والممثل السعودي يعقوب الفرحان، وبوسي.
بوسي، كانت قد فاجأت جمهورها بمشاركتها في هذا العمل حيث أنه يعد أول مشاركة عربية لها، وجاء هذا العمل بعد سلسلة مشاكل قضائية مع بوسي بسبب زوجها السابق والذ يحكم عليها بالسجن 3 سنوات بها، واتهامها بالتهرب الضريبي من ناحية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تتبرأ من شخصيتها في «الديفا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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