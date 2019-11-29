هبة السيسي: أصبحت باردة أمام الانتقادات.. ومسابقات الجمال بمصر سيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة، عن سعادتها بإطلالتها التي ظهرت بها في حفل زفافها، مشيرًة إلى أنها كانت من توقيع مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

وأكدت هبة في لقاء خاص مع "فوشيا" أن هذه الإطلالات لم تضعها في محل تساؤلات بشأن الفتيات اللاتي شاهدن صورها وقلن إنهن تسرعن في حفل زفافهن وكان من الممكن أن يكون لهن تقاليع جديدة، مضيفًة: "لسه الوقت قدامهم ممكن يعملوا اللي هما عاوزينه".

وأوضحت أنها كانت تهتم بالانتقادات التي توجه لها بسبب الأزياء التي ترتديها حتى أنها كانت تدخل في حالة اكتئاب، إلا أنها حاليًا أصبحت لا تعبأ بذلك مبينًة: "بقيت بضحك وبقى دمي بارد وجالي برود قدام أي انتقادات".

وأشارت إلى أن مسابقات ملكات الجمال في مصر حاليًا لم تعد جيدة، وأن أي تنظيم لأي مهرجان لم يعد يمتعها كما كان يحدث في سنوات سابقة، موضحًة أن هذا رأيها وهي حرة.

وشددًت على أن أي اتهامات تقال بشأن دفع أموال للحصول على اللقب، قائلة إن هذه الاتهامات تلاحق أي مسابقات حتى "الانترناشيونال" ولكن هذا غير حقيقي.

وكانت هبة السيسي قد خرجت عن المألوف في إطلالات حفل زفافها على "باسل أمين"، والذي أقيم وسط حضور عددٍ من أصدقائها المُقرّبين وبعض نجوم الفن، على شاطئ تراسينا مارسيليا بيتش 4 في الساحل الشمالي بالقاهرة.

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وجاءت إطلالة ملكة جمال مصر في الحفل بشكل مختلف عمّا هو معتاد في مثل هذه المناسبات، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا ذا لون فضيّ من تصميم مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، فيما كان لها إطلالة ثانية بفستان ذي لون فضيّ أيضًا لكنه طويل.

فيما ارتدى الحضور ملابسًا من اللون الأبيض، ويبدو أن هذا كان متفقًا عليه مع حضور حفلها ولذلك تم الزفاف بحضور المقرّبين منها.

وكان من بين المشاركين لهبة السيسي في فرحتها من النجوم، المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومنة فضالي ونرمين ماهر وزوجها ورامي وحيد وأحمد فريد.

كما حضر الدكتور هاني أبو النجا طليق الفنانة المصرية نيللي كريم وإنجي شرف وخبيرة التجميل إيمان العبد، وإيناس وسوار النجار وأحمد عبد الله محمود والإعلامي ممدوح موسى والإعلامي حازم الكاديكي وحرمه ورجل الأعمال عمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

يُذكر أن هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة احتفلت بعقد قرانها على باسل الأمين في دار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد من نجوم الفن.