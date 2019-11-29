أنجلينا جولي وبراد بيت في أزمة جديدة.. ما علاقة هذه الفنانة العربية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن اتفق الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت على أن يكون للثاني حق رؤية أولاده من حين لآخر بصورة مؤقتة، عاودت جولي رفضها للاتفاق، ولم تعد تسمح له بذلك، لأنها غاضبة منه لأنه يواعد الممثلة الأمريكية من أصل عربي علياء شوكت، وفق تقارير متداولة.

بدأت الشائعات تدور حول قصة حب بين براد وعلياء، بعد مشاهدتهما سويًا عدة مرات في بعض المسارح ودور العرض السينمائي، وبعض الأحداث الفنية منذ منتصف سبتمبر، وأصرّ مطلعون على أن الثنائي مجرّد أصدقاء، وفقًا لتقرير نشره thedigitalweekly.

وتزعُم مصادر موثوقة أنه لا توجد علاقة عاطفية بين شوكت وبراد، وأن المجلة التي نشرت هذه القصة تستند الى مجرد فكرة خيالية، إلى جانب أن عدم موافقة أنجلينا على أن يستمر بيت في علاقته الأبوية بأولادها، يرجع الى أسلوب التنشئة الذي يتبعه معهم، فهي غاضبة للغاية من طريقته في التعامل معهم.

لكن، في خضمّ التقارير المتداولة، يشير تقرير آخر الى أن زوجة براد بيت السابقة، رفضت منحه حقه الأبوي في رؤية أطفالهما، كما هددت بمغادرة البلاد مع الأطفال لأن براد لم يلتزم باتفاق المصالحة عن طريق إبلاغ أنجيلينا بعلاقته الجديدة بعلياء، فيما يبدو أنها نار الغيرة.

Advertisements

يُشار الى أن الثنائي كان قد اتفقا على أن يكون لبراد بيت حق رؤية أولاده من حين لآخر بصورة مؤقتة، حتى تنتهي التحقيقات ويصدر قرار المحكمة، ومن بين شروط الاتفاق أن تتم الزيارة في وجود معالج نفسي من قسم الطفل والعائلة، في مقاطعة لوس أنجلوس.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام النجم العالمي الكبير بالتعدي اللفظي والبدني على ابنه مادوكس، في أحد المناسبات على طائرة خاصة من فرنسا إلى لوس أنجلوس، في حضور أنجلينا جولي وعدد من أطفالهما.

وكانت ممثلة "ماليفيسنت" قد تقدّمت في وقت سابق، بأوراق طلاقها من براد ، وانحلّ رباط زواجهما في إبريل / نيسان وأعلنا رسميًا أنهما غير متزوجين في نظر القانون، بسبب الخلافات والمشاكل بينهما التي أصبح من الصعب حلها، وطالبت بالحصول على حضانة أطفالهما الستة على أن يكون لبراد بيت حق الزيارة والرؤية.