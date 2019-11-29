شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول تعليق من أبنه أحمد الفيشاوى بعد إلغاء منعها من السفر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لينا أحمد الفيشاوى، إلغاء قرار منعها من السفر بالدموع والبكاء والغناء، والذى سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع أبنته من السفر.

ظهرت لينا أحمد الفيشاوى، عبر خاصية "ستورى" على انستجرام، من خلال" فيديو" تبكى من الفرح، وعلقت قائلة:"الغاء حظر السفر الخاص بى.. يمكنى زيارة بلدتى وأصدقائي وكل من أحب". Advertisements وكانت قد أصدرت محكمة أسرة الخليفة اليوم ، حكم بإلغاء قرار المنع من السفر وتراقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع نجلته لينا من السفر. وجاء منطوق الحكم فى القضية التى حملت رقم 1183 لسنه 2019 أسرة الخليفة، بقبول التظلم المقدم من "هند الحناوى" والدة الفتاة شكلا، والغاء الامر الوقتي واعتباره كأن لم يكن والغاء كافه اثاره.

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