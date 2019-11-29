شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كايرو فستيفال سيتى مول تحتفل بعامها السادس بحفل غنائي ضخم لـ"حماقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا كبيرا، وقدم باقة من من أجمل أغانيه وألبوماته التي حققت نجاحا كبيرا في مشواره الفني، وخاصة أغاني ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك بالتزامن مع احتفال كايرو فستيفال سيتي مول بعامه السادس في مصر، ونجاحه في أن يصبح الوجهة الأولى للتسوق والترفيه العائلي لسكان القاهرة.

ويعد هذا الحفل واحدا من أضخم الحفلات الغنائية التي أقامها كايرو فستيفال سيتي مول على مدار الستة أشهر الماضية، ليقدم النجم محمد حماقي الذي قدم لجماهيره الكبيرة أداءًا فنيًا رائعًا وتجربة لا مثيل لها في أول حضور له على المسرح بالقاهرة الجديدة.

وحرصت إدارة المول على تقديم الحفل بشكل مميز ومختلف عن الخمس سنوات الماضية، حيث تم تجهيز المسرح على أكمل وجه وتزويده بأعلى وأحدث التجهيزات العالمية لأنظمة الصوت والاضاءة وبالاستعانة بخبراء دوليين في هذا المجال.

وأعربت هبة عبد الله، مديرة التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول، عن سعادتها بتحقيق الحفل نجاحا مبهرا، مرجعة هذا النجاح إلى شعبية المول وحجمه الكبير الذي يمكنه من استيعاب أعداد ضخمة من الزائرين والجماهير، إضافة إلى موقعه المميز الذي يجعله سهل الوصول إليه من أي مكان. وأكدت أن في عامه السادس، يحرص المول على مشاركة عشرات الآلاف من المتسوقين أمتع الأوقات الترفيهية ومنحهم تجارب فريدة من نوعها.

وأضافت أن المول يحرص على الحفاظ على مكانته كمركزًا للترفيه بالنسبة للعائلات والأفراد، فأقام كايرو فستيفال سيتي مول 8 حملات تسويقية و18 فعالية ونشاطًا شهريًا خلال عام 2019، فضلًا عن الفعاليات التي أقيمت على مدار الأعوام الخمسة الماضية، ونعتزم إقامة المزيد من الأنشطة الترفيهية، والتعليمية، والخيرية المختلفة التي تؤثر بشكل إيجابي على الزائرين والمتسوقين وجوانب حياتهم المتنوعة خلال الأعوام المقبلة.

وفضلًا عن احتفال كايرو فستيفال سيتي مول طوال العام بالمناسبات الترفيهية المختلفة، كرس المول شهر نوفمبر بأكمله للإحتفال بعامه السادس، فأقام مهرجان التسوق للأزياء الذي أقيمت على هامشه عروض الأزياء المتنوعة في نهاية كل أسبوع، لمنح المتسوقين والمهتمين بالأزياء تجربة تسوق ممتعة. وشملت أنشطة المول الترفيهية المسابقات وعرض يمنح 3 فائزين محظوظين من زائري المول بالذهاب في رحلة تسوق إلى دبي، والتمتع بتجربة تسوق جديدة ومختلفة.

بموقع متميز على بعد 20 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، وثلاثين دقيقة من برج القاهرة، يخدم كايرو فستيفال سيتي مول أكثر من 3.1 مليون ساكن في المناطق التجارية الأولية والثانوية. ووفقًا لأحدث الاحصائيات من Global Retail Strategies ، من المتوقع أن تشهد مدينة القاهرة الجديدة معدل نمو سنويًا بنسبة 15٪ في عدد السكان خلال السنوات القادمة.

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