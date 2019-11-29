شكرا لقرائتكم خبر عن "موليير" يعود على مسرح الشباب بمسرحيته "البخيل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسرح الشباب التابع للبيت الفنى للمسرح لتقديم رائعة مولير مسرحية البخيل، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل، ضمن سلسلة من العروض المسرحية الجديدة لمسرح الدولة.
البخيل من أبرز أعمال موليير وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازى الغنى (هاربجون) الذى يتصف بالبخل الشديد على أسرته التى عانت منه، فحبه للمال جعله يرفض حق ابنه وابنته لاختيار شركائهما فى الحياة ويسعى لتزويجهما من أغنياء حتى وإن كانوا يكبرهما سنا.
هذه المسرحية كتبها موليير 1668، وهى من روائع المسرح العالمى فى كل عصوره وربما كانت أفضل مسرحية كوميدية كتبها عبقرى الكوميديا موليير .
موليير مؤلف كوميدى مسرحى، وشاعر فرنسي، أحد أهم أساتذة الكوميديا فى تاريخ الفن المسرحى الأوروبى مثل حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، من أشهر مسرحياته: طرطوف، وعدو البشر.
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