شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يقدم ديو بالجيتار مع الملحن تامر على بحفل تأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النجم محمد حماقي، مفاجأته خلال حفل الذكرى السادسة لتأسيس كايرو فيستيفال سيتي مول بالتجمع الخامس، وقدم ديو علي الجيتار مع الملحن تامر علي لأغنيتي "ما بلاش"، و "افتكرت" وسط تصفيق الجمهور.

وكان حماقي فاجأ جمهوره أيضا، بعزفه علي البيانو لأغنية "راسمك في خيالي" وهي المرة الأولي التي يغتيها لايف، وطلب من شاب وفتاة الصعود علي مسرح حفله، بعد أن شاهد الشاب يخطب الفتاة أثناء غنائه في الحفل، والذي عبر عن سعادته بما حدث في حفله والتقط معهم صورة تذكارية،

كان حماقى قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية، وتعتبر أغنية "قادرين نعملها" أخر أعماله، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم.

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